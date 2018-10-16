Филигрань схемы фото �� поделки из джута и шпагата своими руками, мастер класс для начинающих

Техника «Джутовая филигрань» предполагает создание легких и изящных поделок из шпагата или толстого шнура. Приемы филигранной ювелирной техники пришли в это искусство из плетения крученой проволоки.

Джутовая филигрань предполагает создание легких и изящных поделок из шпагата или толстой нити

Легкая поделка из шпагата для начинающих мастериц

Работа с натуральной нитью настолько приятна, что сразу привлекает молодых и начинающих рукодельниц. Простые приемы и несложный алгоритм действий позволяют быстро освоить эту великолепную старинную технику.

До начала творческого процесса необходимо запастись простыми и доступными материалами:

шпагатом или любой толстой нитью;

прозрачным клеем «Моментом» или «Титаном»;

клеем ПВА для обработки;

ножницами;

пинцетом;

акриловыми красками или акриловым лаком.

Основой для филигранной работы служат трафареты. Их можно нарисовать, полагаясь на собственную фантазию или распечатать из интернета. Набросок должен быть нарисован четкими черными линиями на белой бумаге А4 и помещен в прозрачный файл.

Клеенка послужит основанием, на которое будут наклеиваться все детали. После обработки и высыхания ажурная поделка легко отделяется от клеенчатой основы.

Чтобы изготовить простейшую салфетку из джута, необходимо нарисовать два шаблона: кружок диаметром 5-6 см и очертания будущей поделки.

Работа начинается с закручивания «улитки». Создается маленькая петелька и вокруг нее оборачиваются новые круги. На шаблон выдавливается небольшое количество клея, и свернутый кружок размещается на файл.

Важно! Для завершения работы джутовая нить всегда обрезается ножницами наискосок.

Кончик аккуратно подклеивается и сливается с общей заготовкой.

Следующий шаг – изготовление ажурной основы. По всем контурам шаблона наносится клей и размещаются ниточки нужной длины. Удобно работать узким пинцетом или пальчиками. Чтобы руки всегда были чистыми, желательно пользоваться влажными салфетками!

Когда все нитки по внешним и внутренним контурам будут наклеены, можно перейти на изготовление скрепляющих «улиток».

Эти маленькие кружки из свернутых по кругу ниток соединят ажурные детали салфетки. Готовую поделку следуют тщательно промазать раствором клея ПВА с водой (1 к 1).

После полного высыхания заготовок, их нужно отделить от файла и склеить между собой.

По желанию рукодельница может раскрасить салфетку акриловыми красками. Идеально подойдут золотистые или серебристые цвета.

Узоров для изготовления ажурных салфеток и подстаканников великое множество. Главное подойти к творческому процессу с душой и неуемной фантазией.

Галерея: джутовая филигрань (25 фото)

Джутовая филигрань из шпагата: мастер-класс и уроки чудо делки от мастеров по изготовлению ажурной вазочки

Искусство джутовой филиграни привлекает не только юных рукодельниц, но и молодых парней с творческой жилкой. Мастер-класс по изготовлению изящного блюда из шпагата представляет начинающий мастер из Белгородской области Владислав Труш.

Для работы он использует стеклянную вазочку-основу и пищевую пленку, на которую будет наносить элегантные ажурные узоры.

Блюдо-основа обтягивается прозрачной пленкой, в центре обильно смазывается клеем, и укладывание нити начинается с традиционной улитки. Для удобства мастер придерживает заготовку острыми ножницами и ими же отрезает косые кончики.

Следующий шаг – формирование «капелек» вокруг центрального кружка. Мастер отрезает от клубка 10-12 ниточек одинаковой длины и на клей укладывает аккуратные лепесточки.

Таким же образом по кругу выкладываются внутренние капельки, и узор получается более насыщенным и богатым.

Для закрепления конструкции по всей окружности заготовки на клей сажаются 3-4 ряда джутовой нити.

Следующий этап работы – формирование второго круга лепестков. Мастер решил, что они будут иметь наклонную изломанную форму и состоять из 3 уменьшающихся капелек.

В пустых пространствах между завитками юный умелец помещает маленькие улитки, которые будут нести скрепляющую и декоративную функцию.

Готовую работу мастер тщательно промазывает разведенным в воде клеем ПВА. Дает ей полностью высохнуть, аккуратно отделает от пищевой пленки и лишнего клея, а потом декорирует золотистой акриловой краской.

Элегантная вазочка для клубники готова! Молодой начинающий мастер может своими руками изготовить великолепный подарок на 8 марта для мамы или для своей девушки.

Джутовая филигрань из ниток, бечевки или веревок: пошаговая инструкция по изготовлению салфетницы

Искусство джутовой филиграни основывается на укладывании натуральных нитей улитками, капельками и завитками. Они могут фиксироваться на поверхность клеем, потом отделяться от нее или оставаться в виде декоративных элементов на исходной основе.

Новые схемы для работы предлагает опытная рукодельница со стажем. На основе ее трафаретов можно изготовить оригинальную ажурную салфетницу.

Искусство джутовой филиграни основывается на укладывании натуральных нитей улитками, капельками и завитками

В работе мастерицы используют стеклянные камушки, стразы и шпагатную нить разных цветов.

Для изготовления салфетницы в виде листа каштана потребуются моточки серо-зеленого и изумрудного оттенков, а также коричневые камушки для ножек и центрального «орешка».

По заготовленной схеме, помещенной в файл, рукодельница раскладывает нити, обильно смазывая основу прозрачным клеем.

Внутренние прожилки листа выполняются серо-зеленой нитью, а контуры красиво оформляются ярким изумрудным шпагатом.

На заметку! В продаже имеется джут любых цветов, но мастер всегда может изменить оттенок нити по своему вкусу. Для этого ее желательно окрасить до начала работы, полностью окунув в качественную акриловую краску.

Все листики задней стенки салфетницы выполняются по одинаковой схеме, у основания они скрепляются кружочками с обеих сторон заготовки.

Следующий шаг – изготовление передней стенки салфетницы. Деталь выполняется по малой схеме с размещением центрального камушка на круглом основании.

Чтобы соединить стенки салфетницы, понадобится надежное основание. Им послужить деревянная заготовка из 4 палочек, обмотанная джутовой нитью.

К плотному основанию надежно крепятся 2 ажурные детали и 4 маленькие ножки. Получается великолепная салфетница для праздничных семейных застолий.

Как сделать шкатулку при помощи джутовой филиграни? Фото прекрасной работы опытного мастера Сергея Шевченко

Филигрань из джута складывается из простых узоров в виде букв «C» и «S», а также заполнения пустых пространств с помощью улиток и восьмерок.

Для изготовления веревочной шкатулки понадобятся: коробка-основа, клеенка, джутовый шпагат, клей и доброе творческое настроение.

Ход кропотливой ювелирной работы в следующих этапах творческого процесса:

На картонную коробку-основу приклеиваются заготовленные трафареты, и все бока покрываются защитной пленкой.

С помощью жидкого клея закрепляются красивые завитки, кружки и контурные обвития. Когда все заготовки подсохнут, их можно будет отделить от основы и по желанию покрасить акриловой краской.

Дно шкатулки формируется за счет укладывания нити по сторонам квадрата. Шпагат сразу размещается на клей, оборачивается в одном направлении, пока все пространство от углов к центру не будет заполнено.

Для красоты и плотности донышко можно усилить кружочками и соединяющими лучиками.

В дополнение к декору мастер решил выложить шкатулку мягкими деталями из красного бархата, добавил жемчужины и белые стразы. А в качестве скрепляющего механизма использовал маленькие дверные петли.

Результат превзошел все ожидания! Получилась великолепная шкатулка, которая станет шикарным презентом на день рождения любимой супруге.

Изготовление оригинального подарка: бабочка в технике джутовой филиграни

В вечном поиске идей для подарков можно остановиться на изготовлении красивых бабочек в технике джутовой филиграни. Для такого презента понадобиться минимум материала и 30-40 минут свободного времени.

В вечном поиске идей для подарков можно остановиться на изготовлении красивых бабочек в технике джутовой филиграни

Рекомендации по изготовлению:

Чтобы бабочка получилась яркой, желательно использовать нити разных цветов и в качестве декора добавить бусины и стеклянные камушки. На готовый шаблон, помещенный в файл, необходимо наносить жидкий прозрачный клей и аккуратно раскладывать гибкие нити шпагата. Там, где линии эскиза толстые, придется приклеивать по 3-4 короткие полоски джута. Цветовая гамма бабочки выбирается по вкусу рукодельницы.

Черные точки на схеме оформляются маленькими скрученными улитками, дополнительно их можно украсить камушками или плоскими бусинами.

Тельце насекомого формируются овальными основами, на которые клеятся крупные коричневые стразы. После обработки клеем ПВА и полного высыхания поделку можно легко отделить от клеенчатой основы.

Яркие бабочки могут служить самостоятельным декоративным украшением или помещаться на любую матерчатую, деревянную или металлическую основу.

Перо Жар-птицы: талисман на счастье из джутовой нити

Умелые домашние рукодельницы – настоящие фантазерки и выдумщицы. Из обычного шпагата они могут изготовить красивые талисманы на счастье и удачу.

Простой пример – перо Жар-Птицы. На его создание уйдет небольшой моток шпагата, немного прозрачного клея и парочка красивых камушков.

Для начала как всегда необходимо изготовить эскиз и поместить его в прозрачный файл. По контуру рисунка тонкой струйкой нанести клей и аккуратно уложить джутовую нить, обрезая косые кончики.

Чтобы поместить стеклянный камушек в центр пера, необходимо изготовить под него основу – круглую улитку из рабочей нитки.

Кончики натуральной нити желательно дополнительно смазывать клеем, тогда они не будут махриться и аккуратно спрячутся в работе.

Те изгибы на рисунке, которые будут украшаться стразами, нужно усилить 2-3 полосками джута.

Готовую работу необходимо тщательно промазать разведенным клеем ПВА и отложить на 1-2 часа.

На заметку! Когда поделка полностью высохнет, ее необходимо отделить от основы, удалить излишки клея горячим паяльником, нагретой отверткой или просто обрезать ножничками.

Оригинальным талисманом в виде пера Жар-Птицы можно украсить журнальный столик, зеркало в прихожей, кухонный шкафчик или стену над кроватью.

Джутовая филигрань – простая и увлекательная техника, скачать схемы и картинки можно в интернете бесплатно. Она не требует особых знаний и специальных схем. Можно даже использовать детские раскраски в качестве шаблонов для изготовления оригинальных поделок. После освоения на практике простейших узоров, легко можно перейти на создание сложных картин в ажурной филигранной технике.

Блюдо или поднос в технике джутовой филиграни: мастер-класс (видео)

Джутовая филигрань: салфетка под стакан (видео)